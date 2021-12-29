Путин подписал закон о дистанционной подаче исков в суд

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подавать иски и жалобы в суд в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Исковые заявления можно будет отправлять онлайн через «Госуслуги» и информационной системы, определённой Верховным судом, или через систему электронного документооборота.

Изменения были внесены в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ.

По замыслу авторов закона, его реализация позволит повысить гарантии прав граждан и юридических лиц на судебную защиту, а также усовершенствовать нормы процессуального законодательства, касающихся порядка использования электронных документов в судопроизводстве.

В ноябре Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем удалённо в электронном виде. Нововведение призвано оптимизировать взаимодействие между участниками рынка, а также ускорить процесс трудоустройства.

Закон включает в Трудовой кодекс новую статью 22.1 «Электронный оборот в сфере трудовых отношений». Благодаря ей у сотрудников и работодателей расширяются возможности для удалённого трудоустройства, так как появляется право вести документы, связанные с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Кроме того, теперь претендент на должность имеет право пройти собеседование онлайн.