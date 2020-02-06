Президент России Владимир Путин заявил, что идеи «расселить» вузы из Москвы и Санкт-Петербурга неприемлемы.
При этом российский лидер признал, что концентрация высших учебных заведений в этих городах слишком высокая, передаёт
Всякие разговоры: расселить студенческую Москву и студенческий Питер, конечно, неприемлемы, — заявил Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
Кроме того, Путин сообщил, что количество бюджетных мест в региональных вузах будет ежегодно расти. По его словам, это начнётся с 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить бесплатным горячим питанием студентов дневной формы обучения в государственных вузах. Свою инициативу он адресовал министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.
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