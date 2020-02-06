https://static.news.ru/photo/bb7d3a8a-48e1-11ea-a802-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин заявил, что идеи «расселить» вузы из Москвы и Санкт-Петербурга неприемлемы.

При этом российский лидер признал, что концентрация высших учебных заведений в этих городах слишком высокая, передаёт ТАСС . По его словам, эта проблема является вызовом для сбалансированного развития пространства всей страны. Президент отметил, что в Санкт-Петербурге и Москве функционирует более четверти всех вузов страны.

Всякие разговоры: расселить студенческую Москву и студенческий Питер, конечно, неприемлемы, — заявил Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Кроме того, Путин сообщил, что количество бюджетных мест в региональных вузах будет ежегодно расти. По его словам, это начнётся с 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить бесплатным горячим питанием студентов дневной формы обучения в государственных вузах. Свою инициативу он адресовал министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.