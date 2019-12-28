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Президент Владимир Путин подписал закон о наделении Генеральной прокуратуры обязанностью вести единый учёт ситуации с преступностью.

Согласно документу, Генпрокуратуру стала субъектом статистического учёта в сфере сбора и анализа сведений о преступлениях, федеральные органы исполнительной власти и другие федеральные органы, предоставляющие ей информацию — респондентами.

Авторы закона считают, что такая система позволит изменить устаревшие способы обработки статистических данных, а также обеспечит интеграцию информационных ресурсов в сфере борьбы с преступностью.

При этом они предлагают предоставлять открытый доступ к этим сведениям в интернете с учётом ограничений, которые предусмотрены законами.