https://static.news.ru/photo/154e72f2-50b4-11ea-9686-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Президент Владимир Путин рассказал, как принимал решение о предоставлении гарантий обеспечения младшеклассников горячим питанием. По его словам, это было сложно.

Он заявил, что все были против такой инициативы. Однако политик не раскрыл имён тех, кто препятствовал реализации идеи, передаёт «Россия 1».

Непросто далось. Все были против! — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить бесплатным горячим питанием студентов дневной формы обучения в государственных вузах. Свою инициативу он адресовал министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.