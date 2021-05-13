Песков: Путин не поедет в Казань после нападения на школу

https://static.news.ru/photo/c2d8f678-b3d1-11eb-873a-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин не планирует поездку в Казань после стрельбы в местной гимназии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Он напомнил, что в день трагедии российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент уже дал все необходимые поручения, пока в планах поездки такой нет, — сказал Песков.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.

Сейчас нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы разыскивает автора сообщения о готовящемся массовом расстреле и взрыве в одной из столичных школ.