Путин назвал таможенную службу прочной опорой для государства

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Минздрав России разрешил вакцинировать от COVID-19 кормящих матерей «Спутником V». Соответствующие изменения уже внесены в инструкцию разработчиком вакцины. Об этом URA.RU сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты, — сказал Токарев. Он отметил, что профессиональные сообщества специалистов по профилактической медицине...