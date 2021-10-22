Путин назвал таможенную службу прочной опорой для государства
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:52, 25 октября 2021
Президент РФ Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских таможенников и ветеранов службы с 30-летием создания ФТС РФ. В видеообращении, показанном телеканалом «Россия 24», он отметил, что таможенная служба стала прочной опорой для государства и способствует наращиванию внешних торговых связей.
За прошедшие годы таможенная служба существенно изменилась. В результате ряда преобразований было сформировано эффективное, сильное ведомство. Сегодня оно является прочной опорой для государства, надёжно обеспечивает национальные интересы страны, — подчеркнул глава государства.
Он также отвёл ФТС важную роль в пополнении федерального бюджета и развитии комфортных условий для ведения бизнеса.
Спасибо вам за труд и верность профессиональному долгу. Уверен, такие высокие требования должны предъявляться каждому человеку, который избрал для себя путь служения Отечеству, — сказал Путин.
Он добавил, что желает сотрудникам службы новых успехов на благо России, счастья и здоровья.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в период с января по август 2021 года Федеральная таможенная служба выявила контрабанду наличных на сумму 1,4 млрд рублей. По сравнению с 2019-м и 2020 годом этот показатель вырос в 10 раз. По итогам восьми месяцев текущего года по фактам контрабанды таможенными органами было возбуждено 65 уголовных дел, в 2020 году таких уголовных дел было 49.