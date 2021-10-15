Путин назвал основные условия адаптации мигрантов в России

Приезжающие на работу в Россию граждане других государств СНГ должны как минимум знать русский язык и понимать, что из себя представляет страна. Это позволит им интегрироваться и жить полноценной жизнью. Об этом на заседании Совета глав государств СНГ заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Президент подчеркнул , что страны содружества связаны общей историей, духовными корнями и глубоким переплетением культур, обычаев и традиций. Глава российского государства отметил, что приехавшие из стран Содружества должны также понимать взаимоотношения между народами страны, «да и бывшего Советского Союза».

[Это важно] для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в стране, — заявил он.

Ранее глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов сообщил об амнистии 150 тысяч мигрантов из Таджикистана и 150 тысяч мигрантов из Узбекистана, которые совершали правонарушения и были выдворены МВД. Он пояснил, что амнистия не будет распространяться на мигрантов, которых выдворили из страны по решению суда.

В свою очередь член президиума Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что это решение приведёт к росту криминогенной напряжённости, а в долгосрочной перспективе ситуация с мигрантами будет угрожать национальной безопасности страны. По его словам, подобная амнистия создаёт предпосылки к тому, что нарушающие закон мигранты будут относиться к нему безответственно.