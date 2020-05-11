Путин назвал беспрецедентными объявленные меры поддержки россиян

https://static.news.ru/photo/4c41843c-939b-11ea-8347-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Выделенные государством ресурсы на поддержку граждан и бизнеса уже превысили объемы помощи, оказанной в предыдущие кризисы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что предложенные меры поддержки граждан, социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер

Я думаю, что никогда, наверное, в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики, — цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что не помнит таких мер подержки даже в сложные 2008-2009 годы, в годы мировых финансовых и экономических кризисов

Как писал NEWS.ru, Путин 11 мая в процессе совещания с членами правительства РФ по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции заявил, что в стране будет разработан новый пакет мер по поддержке населения.