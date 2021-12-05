Путин напомнил врачам о других болезнях, кроме коронавируса

Президент Владимир Путин призвал врачей узкого профиля оказывать необходимую медпомощь в полном объёме, несмотря на сложности в период пандемии коронавируса.

Это очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, профильных врачей чрезмерна, чтобы всё-таки не снижалась текущая помощь, особенно по ряду специальностей, — передаёт слова главы государства ТАСС.

Так Путин отреагировал на слова ординатора по направлению «онкология» Екатерины из города Кирова. Начинающий врач рассказала о существовании волонтёрского проекта «Я буду жить», который направлен на профилактику онкологических заболеваний.

Доктор отметила, что коронавирус — серьёзное заболевание, но это не повод забывать о других болезнях, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых.

Ранее замдиректора Медицинского центра МГУ им. Ломоносова член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили заявил, что избежать госпитализации и возможного летального исхода при коронавирусе поможет своевременное обращение к врачу. По его словам, часто люди не спешат обращаться к специалистам и лечатся сами, порой народными способами, в результате чего болезнь прогрессирует до тяжёлой формы и уже требуется госпитализация.