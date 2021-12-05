В МГУ назвали способ снижения смертности от коронавируса

Избежать госпитализации и возможного летального исхода при коронавирусе поможет своевременное обращение к врачу, рассказал в эфире «Радио России» замдиректора Медицинского центра МГУ им. Ломоносова член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили. По его словам, часто люди не спешат обращаться к специалистам и лечатся сами, порой народными способами, в результате чего болезнь прогрессирует до тяжёлой формы и уже требуется госпитализация.

Эксперт считает, что лечить нужно всех пациентов с признаками респираторной инфекции независимо от результата теста на коронавирус, поскольку они часто могут давать ложноотрицательный результат.

Летальность от коронавируса всё-таки низкая, это около 1–1,5%. И, к сожалению, та летальность, которую мы видим в России, в какой-то степени зависит от того, что люди ждут, что это само пройдёт, либо они дожидаются такой тяжести заболевания, когда их приходится госпитализировать, и врачи получают тяжёлых пациентов, — отметил Мацкеплишвили.

Специалист подчеркнул, что при тяжёлой форме коронавируса врачи вынуждены использовать сильнодействующие препараты, высокие дозы дексаметазона или иммуносупрессивную терапию. В результате такого лечения подавляется иммунитет и возрастает риск подцепить бактериальную инфекцию. Он добавил, что основная причина смертности при COVID-19 — это вторичная суперинфекция.

Ранее британские учёные из Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) предположили, что пандемия коронавируса продлится в мире как минимум до 2026 года. На протяжении всего этого времени необходимо будет проводить вакцинацию и мониторить данные. Если же принимаемые меры окажутся недостаточно эффективными, то сроки могут увеличиться, считают они.