Учёные назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Британские учёные из Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) предположили, что пандемия коронавируса продлится в мире как минимум до 2026 года. На протяжении всего времени необходимо будет проводить вакцинацию и мониторить данные. Если же предпринимаемые меры окажутся недостаточно эффективными, то сроки могут увеличиться, говорится в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.

SARS-CoV-2 по-прежнему будет представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти следующих лет, — говорится в заявлении.

Сроки могут увеличится, если предпринимаемые меры по сдерживанию распространения инфекции – такие как вакцинация и эпидемиологический контроль в мире не принесут результата.

Отмечается, что коллективный иммунитет может потребоваться поддерживать ещё на протяжении 10 лет. Это значит, что всё это время придётся вакцинироваться, а также использовать такие меры как тестирование, изоляцию больных и прочие для контроля распространения заболевания.