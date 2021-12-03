Учёные назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Учёные организации SAGE считают, что пандемия COVID продлится минимум до 2026 года
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
15:23, 04 декабря 2021
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Британские учёные из Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) предположили, что пандемия коронавируса продлится в мире как минимум до 2026 года. На протяжении всего времени необходимо будет проводить вакцинацию и мониторить данные. Если же предпринимаемые меры окажутся недостаточно эффективными, то сроки могут увеличиться, говорится в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.
SARS-CoV-2 по-прежнему будет представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти следующих лет, — говорится в заявлении.
Сроки могут увеличится, если предпринимаемые меры по сдерживанию распространения инфекции – такие как вакцинация и эпидемиологический контроль в мире не принесут результата.
Отмечается, что коллективный иммунитет может потребоваться поддерживать ещё на протяжении 10 лет. Это значит, что всё это время придётся вакцинироваться, а также использовать такие меры как тестирование, изоляцию больных и прочие для контроля распространения заболевания.