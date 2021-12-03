Вирусолог Альштейн допустил скорое окончание пандемии из-за «омикрона»

Вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что «омикрон»-штамм не успеет массово распространиться до Нового года и вполне может привести к окончанию пандемии. Профессора центра Гамалеи обратил внимание на высокую заразность нового штамма, которая может вытеснить «дельту» и положить конец росту заболеваемости, сообщает радио Sputnik.

До Нового года он не успеет распространиться. «Дельта», например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае — июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было, чтобы распространиться, — сказал врач.

При всей своей заразности новый штамм может уменьшить тяжесть заболевания.

У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке, у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведёт к тяжёлому заболеванию, — пояснил процесс заболевания специалист.

В качестве примера Альштейн привёл тот факт, что уже сотни людей заразились новым штаммом, но при этом пока никто не умер. И судить о том, насколько один штамм сумеет вытеснить другой, что приведёт к окончанию пандемии, можно будет лишь когда «омикрон» доберётся до пожилых людей. Однако, считает профессор, новый вид коронавируса вызывает более лёгкое течение заболевания. И если он вытеснит «дельту», то пандемия будет не настолько опасна.

На данный момент смертность от коронавируса составляет 3%. И если она спадёт до уровня гриппа, то можно будет считать, что пандемия закончилась.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал гипотезу японских коллег о возможной самоликвидации «дельта»-штамма коронавируса. Он назвал это маловероятным, но допустил снижение заразности данной разновидности COVID.