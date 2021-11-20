Вирусолог Альтштейн усомнился в самоликвидации «дельта»-штамма COVID

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал гипотезу японских коллег о возможной самоликвидации «дельта»-штамма коронавируса. Он назвал это маловероятным, но допустил снижение заразности данной разновидности COVID, сообщает Expert.ru.

Предположение о самоуничтожении вируса японские специалисты выдвинули в связи с резким снижением заболеваемости в стране. Они считают, что из-за мутаций в белке nsp14 вирус потерял способность к воспроизводству.

Учёные российского Института профессионального образования Сеченовского университета отметили, что при попадании в организм фермент ДНК полимераза делает копии нуклеотидов, но с некоторыми изменениями. Это обуславливает мутации вируса и появление новых его разновидностей. Эти изменения незначительны, но когда их становится слишком много, заразность вируса снижается.

По словам Альштейна, подобное может происходить с любым штаммом вируса, в том числе и «дельта». Однако вероятность того, что он самоуничтожится, — мала. При этом эксперт добавил , что у медиков пока нет полного понимания механизма затухания эпидемий подобного масштаба.

Груз мутаций, которые вирус испытывает при многократном попадании в организм человека, конечно, способен снижать его инфекционные возможности, — отметил эксперт.

Ранее Альтштейн заявил, что «дельта»-штамм является пиком патогенности коронавируса, поэтому учёным есть смысл сосредоточиться на лечении заболеваний именно от этой разновидности вируса. С ним согласился член-корреспондент РАН Пётр Чумаков. Он пояснил, что вирус «злее всего» на заре своего появления, а потом его силы убывают. Однако говорить однозначно о том, что после «дельта»-штамма не будет никакого другого более опасного, пока рано.