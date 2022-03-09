Путешествие на дачу: каким будет предстоящий туристический сезон

Из-за текущей политической ситуации путешествовать по стране и миру стало сложнее. Почти все крупнейшие российские авиакомпании отказались от международных рейсов. Это случилось после закрытия воздушного пространства над Евросоюзом. После 8 марта россияне смогут полететь только в 17 стран, пользуясь услугами зарубежных авиакомпаний. Среди них Турция, Египет, Арабские Эмираты, Казахстан, Таджикистан, Израиль. Также более десятка российских аэропортов пока остаются закрытыми. NEWS.ru опросил экспертов, каким будет предстоящий туристический сезон. Дача или отдых с палатками на природе, по их словам, наиболее вероятный летний сценарий.

Предстоящий туристический сезон в России будет очень похож на «ковидный» 2020 года, сообщил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, значительная часть россиян проведёт отпуск дома, на даче или «дикарями» на природе.

Из тех, кто выедет за пределы своего региона, 90% отправятся на отечественные курорты. В первую очередь Краснодарского края, Крыма, Алтая. Для сравнения, в 2021 году 80% туристов отдыхали в России. До пандемии коронавируса этот показатель составлял более 70%.

В последние две недели эксперты туристической отрасли отмечают общее снижение спроса на туристические путёвки и сокращение динамики продаж. Показатели снизились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил NEWS.ru руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Люди не понимают, как они будут жить дальше, многие боятся, например, потерять работу. Как только ситуация стабилизируется, рынок восстановится, обнадёживает эксперт. Но прежним он будет ещё нескоро.

Свобода любых авиаперевозок сейчас поставлена под сомнение, речь не только о зарубежных, но и о внутрироссийских авиалиниях. Большинство самолётов российских авиакомпаний находилось в лизинге (финансовая услуга, с помощью которой предприятие пользуется имуществом, зарабатывает на нём, а в итоге может получить его в собственность). В связи с недавними событиями лизингодатели их забирают, и эта тенденция будет продолжаться, отметил Барзыкин. Проблему могут частично решить иностранные авиакомпании-партнёры, которые будут возить россиян. Но почти неизбежно подорожание билетов и снижение доступности перевозок.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Уманский настроен более оптимистично. Далеко не все авиалайнеры находятся в лизинге, часть — в собственности частных авиакомпаний. Насколько сократится парк — пока не понятно. Если принципиально, то может возникнуть дефицит предложения, тогда цены будут расти. Если большая часть самолётов остаётся в России, тогда цена на билеты будет зависеть от их востребованности. При снижении доходов спрос на перевозки упадёт, тогда билеты, наоборот, подешевеют.

По оценке Ильи Уманского, в предыдущие туристические сезоны только треть туристов Крыма и Краснодарского края прибывала к месту отдыха на автомобиле. Остальные пользовались наземным транспортом — автомобилем или поездом. Даже если билеты подорожают, просто число «сухопутных» туристов вырастет ещё больше. Но меньше их не станет.

В предстоящем туристическом сезоне неизбежен рост цен на путёвки, отдых подорожает, вот качество его снизится, прогнозируют эксперты. Многие не смогут себе позволить дорогие отели Ялты и Сочи из-за сокращения доходов, а гостиниц средней руки в России немного, сообщил NEWS.ru первый вице-президент Ассоциации туроператоров Владимир Канторович. По его словам, это представляет существенную проблему.

Отечественные отели либо слишком дороги, либо с низким уровнем сервиса. Избалованные Турцией и Египтом россияне туда ехать не хотят. Многие лучше на даче отдохнут. Владимир Канторович первый вице-президент Ассоциации туроператоров России первый вице-президент Ассоциации туроператоров России

Среди заграничных направлений в предстоящий туристический сезон самым доступным будет турецкое, сообщила в беседе с NEWS.ru руководитель турагентства Людмила Чернавская. Российская сторона уже получила уведомление от турецких коллег, что закрытия воздушного пространства не планируется. Турецкие авиакомпании будут перевозить российских туристах на самолётах большой вместимости.

Anton Belitsky/Global Look Press

Египет и Арабские Эмираты также благоприятные страны для россиян в текущих условиях. Они не присоединились к санкциям и держат нейтралитет. Последние несколько дней назад Эмираты снизили антиковидные требования. Привитые «Спутником V» граждане РФ могут попасть туда только лишь имея сертификат о вакцинации с QR-кодом, отметила Людмила Чернавская. Также ограничения, связанные с коронавирусом, ослабляют страны Юго-Восточной Азии. Это Шри-Ланка, Вьетнам, Индия. С середины марта для туристов открывается Китай.

В сложившейся общественно-политической ситуации удачными странами для путешествий эксперт назвала государства ближнего зарубежья — Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Грузию. Цены на билеты в эти государства пока доступные, а достопримечательностей много. Россияне могут отдохнуть и в Европе. Но для этого нужно делать пересадку в других государствах, например, Турции или Грузии. Дают россиянам визы Италия, Греция, они не присоединились к мировому бойкоту. А ограничения, связанные с коронавирусом, там ослабли.

Во многих зарубежных странах к россиянам настроены негативно. Это в первую очередь государства Восточной Европы. Лучше всего отношение в Турции, Греции, Египте, эти страны не ввели санкций, в обществе меньше враждебности, сообщил NEWS.ru научный руководитель центра изучения общественного мнения Левада-Центра (признан Минюстом иностранным агентом) социолог Лев Гудков. Также в странах Юго-Восточной Азии, скорее всего, не будет негативного отношения к выходцам из России. Они далеко от Европы, и не все жители в курсе существующего геополитического конфликта, отметил Гудков.