Ушла культура: россияне потеряли интерес к общению с соседями

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Если действие фильма происходит в середине прошлого века, там нередко показывают сцены тесного взаимодействия соседей по подъезду друг с другом. Люди не только здороваются и разговаривают, но отмечают вместе праздники и ходят друг к другу за солью. Сегодня от так называемой «дворовой культуры» не осталось и следа, говорят социологи. Многие жители многоквартирных домов не знают своих соседей даже в лицо. А общение происходит лишь в группах по интересам. NEWS.ru разбирался в причинах разобщенности современных людей.

В крупных городах около 60% людей не знакомы со своими соседями по подъезду и даже этажу и не общаются с ними, в небольших городах таких граждан около 20%, эти данные в беседе с NEWS.ru озвучил директор Левада-Центра Лев Гудков. Только в маленьких населенных пунктах сохраняется то, что урбанисты называют «слободской культурой». Это сохранение связей между соседями и взаимопомощь в случае необходимости, отметил Гудков.

В России полностью исчезла так называемая «дворовая культура», когда общение между всеми жильцами дома было очень тесным, а двор становился местом встречи для всех поколений. Её пик пришелся на 40-50-е годы 20-ого века, а закат наступил в 70-х годах, когда жителей коммунальных квартир расселили по хрущевкам. С тех пор общение соседей между собой сходит на нет. Лев Гудков директор «Левада-центра» директор «Левада-центра»

Проведенный несколько лет назад опрос ВЦИОМ показал немного другие данные. Около 46% респондентов оказались знакомы почти со всеми соседями по подъезду. Треть (36%) — знают небольшую часть жильцов. Таким образом менее 20% опрошенных не знают своих соседей совсем. Также из опроса следует, что более половины опрошенных жителей многоквартирных домов (62%) помогали своим соседям за последние год-два.

Люди, действительно, стали реже общаться с соседями. Особенно эта тенденция прослеживается в крупных городах, сообщил в беседе с NEWS.ru клинический психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников. Одна из причин — миграция людей.

Раньше граждане жили поколениями в одном доме. Понятно, что они все были знакомы между собой и общались. Сейчас многие квартиры в сдаются, а жители — постоянно меняются. Люди просто не успевают узнать друг друга. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Вторая причина — у современного человека стало слишком много общения, благодаря мессенджерам, социальным сетям и другим площадкам в сети. Поэтому коммуникация с соседями ему кажется уже избыточной. Хотя очевидно, что в определенной критической ситуации именно человек из соседней квартиры окажется более полезным, чем близкий родственник, живущий на другом конце города.

Чаще всего сходятся соседи по дому или подъезду, имеющие общие интересы. Например, это мамы маленьких детей, хозяева собак, пожилые люди, сидящие на лавочке. А вот работающие мужчины, особенно, холостые, как правило не знают своих соседей, сообщил Мельников.

Нередко тесная дружба между соседями начинается, когда люди вкладываются в строительство дома. В мессенджерах они обсуждают этапы возведения конструкции, и сроки сдачи её в эксплуатацию, отмечает психолог. Правда, в чаще всего такое общение протекает только в режиме онлайн. В личные контакты это перерастает редко.

Психолог отметил, что общение только тогда приносит пользу человеку, когда возникает с приятным собеседником, близким по духу и интересам. Им может оказаться и сосед. От такого опыта не следует отказываться.