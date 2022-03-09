Россиянам назвали страны, где они смогут отдохнуть в условиях санкций

Из-за прекращения обслуживания за рубежом карт Visa и Mastercard организованный российский туризм придётся на страны, где развита система «всё включено» и где принимают к оплате карты «Мир», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По мнению организации, больше всего в новых условиях выиграет Турция, сочетающая оба эти параметра.

Так, система «всё включено», которая не потребует дополнительных расходов после оплаты турпакета, действует в Турции, Тунисе, Египте, в некоторых отелях Мальдив и ОАЭ, на Кубе, в Доминиканской Республике и Мексике. Карты платёжной системы «Мир» принимают та же Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. А Турция, Абхазия, Египет, Тунис, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Доминиканская Республика, Мексика и Вьетнам сочетают оба эти параметра.

Ранее сообщалось, что Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения государств, которые ввели санкции в отношении России. Туристам, которые уже забронировали туры в недоступные для посещения страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативы. Россиян призвали обратить внимание на государства, которые не вводили санкций против РФ, включая Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию и Вьетнам, а также изыскивать возможности для внутреннего туризма, который продолжает развиваться.

Сообщалось, что сами российские туристы на фоне санкций также перестали бронировать туры. Однако операторы возлагают надежды на развитие туризма в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.