Россиянам назвали страны, где они смогут отдохнуть в условиях санкций

Из-за прекращения обслуживания за рубежом карт Visa и Mastercard организованный российский туризм придётся на страны, где развита система «всё включено» и где принимают к оплате карты «Мир», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По мнению организации, больше всего в новых условиях выиграет Турция, сочетающая оба эти параметра.
Так, система «всё включено», которая не потребует дополнительных расходов после оплаты турпакета,
Ранее сообщалось, что Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения государств, которые ввели санкции в отношении России. Туристам, которые уже забронировали туры в недоступные для посещения страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативы. Россиян призвали обратить внимание на государства, которые не вводили санкций против РФ, включая Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию и Вьетнам, а также изыскивать возможности для внутреннего туризма, который продолжает развиваться.
Сообщалось, что сами российские туристы на фоне санкций также перестали бронировать туры. Однако операторы возлагают надежды на развитие туризма в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.