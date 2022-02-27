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Российские туристы перестали бронировать туры

07:20, 28 февраля 2022
Российские туристы перестали бронировать туры Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Российские туристы на фоне санкций перестали бронировать туры. Однако, операторы возлагают надежды на развитие туризма в сторону Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, пишет РИА Новости.

Остановилось бронирование туров в Египет и Турцию из-за того, что многие опасаются ограничительных мер и боятся туда лететь.

Много аннуляций — 20-30%. Было бы больше если бы люди не понимали, что при отказе вернут сумму по старому курсу в рублях. А для других это реальная возможность всё же отдохнуть, — пояснил агентству гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Другой эксперт, директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов, добавил, что на данный момент сложилось полное затишье, так как людям надо «всё переосмыслить». К тому же, данный период — это межсезонье, продажи на отдых с вылетом в ближайшие даты стоят на стопе.

Люди ничего не покупают. Надеемся, что туристы начнут все-таки бронировать туры. Да, у нас закрыт запад, но открыт юг и Юго-Восточная Азия, — сказал Блинов.

Представители туроператоров уточнили, что пока открыты Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. По их словам, ситуация не вызывает оптимизма, но и «не является критической». Объём отказных туров и отказов от запланированных поездок в открытые страны станет понятен в ближайшие дни. Но уже сейчас понятно, что 50% выездной отрасли остановится, считают туроператоры.

Ранее сообщалось, что продажи путёвок упали на 40%. NEWS.ru спросил у вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, как лучше организовать свой отдых в нынешних реалиях.

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