Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в страны, введшие санкции

Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения государств, которые ввели санкции в отношении России. Туристам, которые уже забронировали туры в недоступные страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативы, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России <...> отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию, — сказала Догузова.

Туристам рекомендуется обратить внимание на страны, которые не вводили санкций против РФ, включая Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию и Вьетнам, а также изыскивать возможности для внутреннего туризма, который продолжает развиваться.

Ранее сообщалось, что российские туристы на фоне санкций перестали бронировать туры. Однако операторы возлагают надежды на развитие туризма в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Остановилось бронирование туров в Египет и Турцию из-за того, что многие граждане опасаются ограничительных мер и боятся туда лететь.