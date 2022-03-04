В Дубае задержан российский самолёт из Красноярска

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», прилетевший из Красноярска в Дубай, задержан для проверки документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Там уточнили, что об аресте борта речи не идёт.

Борт задержали, не арестовали. <...> Мы взаимодействуем с авиавластями Объединённых Арабских Эмиратов, — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Йеллоунайф на севере Канады задержан самолёт с россиянами на борту. До этого страна решила закрыть воздушное пространство для самолётов из РФ в связи с ситуацией на Украине.

До этого Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от посещения государств, которые ввели санкции в отношении России, и обратить внимание на Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию и Вьетнам, а также изыскивать возможности для внутреннего туризма, который продолжает развиваться.

При этом сообщалось, что российские туристы на фоне санкций перестали бронировать туры. Однако операторы возлагают надежды на развитие туризма в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Остановилось бронирование туров в Египет и Турцию из-за того, что многие граждане опасаются ограничительных мер и боятся туда лететь.