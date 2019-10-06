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После болезненного разрыва отношений человек должен как можно скорее найти новую любовь. К такому выводу пришли психологи из Городского университета Нью-Йорка.

Они отмечают, что традиционный совет подождать, пока душевные раны затянутся, в данном случае работает лишь против человека, так как одиночество усугубляет депрессию. Помимо этого, считают специалисты, предвзятое отношение к тем, кто обретает нового партнёра после разрыва, развода или смерти супруга, глубоко ошибочно.

Люди, которые быстро вступают в новые отношения, чувствуют себя комфортнее в личной жизни, — цитирует BBC автора серии социологических исследований Клаудию Брамбо.

По её словам, те участники её проектов, которые не задерживались в поиске новой любви, «чувствовали себя более уверенно, ощущали себя более желанными и любимыми», а также «сильнее ощущали личностный рост и независимость».

Брамбо подчеркнула, что из участников эксперимента не было ни одного, кто бы чувствовал себя лучше, оставшись в одиночестве.

Вместе с тем она предостерегла от психологического переноса ожиданий, связанных с прежним партнёром, на нового, а также от попыток найти похожего человека. Подобное стремление к постоянству может привести к неудовлетворённости отношениями, в которых возлюбленный не всегда соответствует таким воспоминаниям-ожиданиям.

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