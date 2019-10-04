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Руководитель Центра психологической помощи Александр Шахов рассказал, какие качества больше всего женщины ценят в мужчинах. Эксперт назвал семь основных качеств идеального представителя мужского пола.

По словам психолога, первым среди главных мужских качеств мужчин женщины называют надёжность и ответственность. Шахов отметил, что ценятся мужчины, умеющие держать слово и отвечать за свои поступки. Кроме того, необходимо быть и щедрым. Специалист поясняет, что речь идёт не о доходе, а об отношении к деньгам и способности делиться с близким человеком.

Как утверждает Шахов, женщины ценят и верность. Он рекомендовал мужчинам не жениться, если они не готовы держать обещание, пишет iz.ru . В заключении психолог рекомендовал сильному полу совершать романтичные поступки.

Ранее Шахов заявлял, что женщинам нравятся уверенные в себе, галантные, а также атлетически сложенные мужчины.