Психологи с 1 июля начнут принимать пациентов в поликлиниках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне с 1 июля смогут обращаться к психологам в поликлиниках, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет в том числе об участниках специальной военной операции. Так министр ответил на вопрос о разработке программы психологической поддержки участников СВО.

Для этого порядок принят, проводят тестирование. У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами, — сказал Мурашко.

Кроме того, ранее стало известно, что в российских поликлиниках появятся кабинеты сексологов и психиатров. С 1 июля 2023 года в государственных клиниках также откроются кабинеты детской психиатрической помощи и появятся специалисты паллиативной помощи, которые займутся психологической поддержкой больных.

Также в поликлиниках Москвы всех пациентов-мужчин, возраст которых составляет от 18 до 64 лет, на входе в учреждения принуждают заполнять пятистраничные анкеты о состоянии здоровья. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин связал появление опросника с вступлением в силу закона «Об электронных повестках».