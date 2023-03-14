В российских поликлиниках появятся сексологи и детские психиатры Психиатр Лазарев: появление сексологов в российских поликлинниках станет прорывом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В российских поликлиниках появятся кабинеты сексологов и психиатров, передает «Парламентская газета». Согласно приказу Минздрава, с 1 июля 2023 года в государственных клиниках также откроются кабинеты психиатрической помощи и появятся специалисты паллиативной помощи, которые займутся психологической поддержкой больных. Психиатр Игорь Лазарев заявил, что появление новых врачей в поликлиниках станет настоящим прорывом.

Об этом не принято говорить, как и обращаться к врачу, это табуированная тема. Тем не менее людям нужно помогать, поэтому, когда в обычных поликлиниках появятся такие кабинеты, это будет настоящий прорыв, — заявил врач.

Психиатр добавил, что в России давно есть потребность в появлении в больницах кабинета сексолога. По его словам, у людей в этой сфере много проблем, а специалистов для их решения недостаточно. Также он уточнил, что на данный момент пациентов с психиатрическими заболеваниями лечат несистемно, поэтому появление психиатров в поликлиниках также пойдет на благо людей. Лазарев также отметил важность работы с населением. Необходимо, чтобы россияне обращались к медикам со своими проблемами и не боялись разглашения информации, пояснил он.

Ранее к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратились с призывом поднять выплаты в рамках программы «Земский доктор». Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил увеличить их с одного до трех миллионов рублей. Он также посоветовал увеличить выплаты по программе «Земский фельдшер» — с 500 тысяч до одного миллиона рублей.