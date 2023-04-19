В Москве пациентам-мужчинам навязывают заполнение огромных анкет о здоровье Депутат Мосгордумы Ступин: в поликлиниках Москвы мужчинам предлагают заполнять анкеты о здоровье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поликлиниках Москвы всех пациентов-мужчин, возраст которых составляет от 18 до 64 лет, на входе в учреждения принуждают заполнять пятистраничные анкеты о состоянии здоровья, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката Максима Петербургского. Парламентарий связывает появление опросника с вступлением в силу закона «Об электронных повестках».

Напомню, что по новому закону, который журналисты назвали «Об электронных повестках», медучреждения обязаны предоставлять все сведения о здоровье потенциальных призывников в военкоматы. Реализация закона началась, — написал депутат.

Парламентарий отметил, что уговоры медицинского персонала были крайне убедительны, однако адвокат отказался заполнять анкету. Ступин подчеркнул, что после этого правозащитнику в обсуживании не отказали.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.