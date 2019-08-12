https://static.news.ru/photo/416c1db4-bd2d-11e9-9fb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: kati/imageBROKER.com/Global Look Press

Исследования американских психологов показали, что стресс и беспокойство могут положительным образом сказаться на повседневной жизни человека.

Стресс сопровождает людей, когда в их жизни происходят как хорошие, так и плохие события — увольнение с работы, кража, появление на свет ребёнка, выигрыш в лотерею. Поэтому небольшой стресс повышает прочность нервной системы, пишет American Psychological Association .

По мнению учёных, тревога также способна помочь человеку, поскольку она является проявлением внутренней сигнальной системы организма и предупреждает хозяина, чтобы он своевременно решил сложившуюся ситуацию. Однако специалисты предупреждают, что беспокойство без видимой на то причины может быть опасным. В этом случае необходимо обратиться за помощью к врачу.

Ранее News.ru писал, что уединение помогает избавиться от стресса. Психологи советуют выделять время для отдыха, когда не нужно никуда бежать, думать о будущем или уходить в прошлое, выполнять все дела на свете или угождать всем.