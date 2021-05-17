Психолог: казанского стрелка героизируют глупые инфантильные дамы

Власти и правоохранительные органы обратили внимание на то, что в интернете плодятся паблики и Telegram-каналы, героизирующие казанского стрелка, убившего детей в школе № 175. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал бороться с этим феноменом. С подобным мнением выступили многие медийные личности, вроде телеведущей Ксении Бородиной. Врач-психотерапевт, телеведущая и писатель Наталья Толстая рассказала NEWS.ru о корнях подобной героизации, о том, как с ней бороться и не приведет ли она к появлению подражателей.

— В чем причина такого феномена, как подобная героизация?

— Во-первых, глупые инфантильные дамы романтизируют героя. Давно уже отмечено, что хорошим девочкам нужны плохие мальчики. Поэтому, когда они читают описания его надрыва, его разрозненности с родителями, его душевных переживаний, они считают, что могут вылечить его любовью. Поэтому они заводят всякие фан-странички и, таким образом, делают героиней и себя. Это романтизация. Вторая причина — хайп. Эта история сейчас на первых полосах СМИ, о ней постоянно говорят по телевизору. Людей со здоровой психикой это всё заставляет сопереживать, а для людей с нездоровой — это своего рода популяризация героя. Вот если бы мы не показывали его лицо и не называли по тысячи раз его имя, то идеализации было бы меньше. Мы знаем, что подобная «чернуха» вызывает больше интереса со стороны молодёжи. Они рисуют какие-то рисунки, снимают видео, пишут посты о подобном. При этом ещё и зарабатывают на этом деньги. Есть ещё категория в той или иной степени обиженных детей, которые видят себя в рассказах о переживаниях стрелка. Они себя с ним отождествляют и защищают, оправдывая таким образом собственное агрессивное поведение. Не каждый решиться пойти купить ружье и начать в какого-то стрелять, но защищая стрелка, эти люди как бы говорят себе: «Я тоже имею право ответить тому, кто меня обижает или ставит какие-то рамки». Самому себе доказать, что «право имеешь», как у Достоевского. Наконец, думаю, не обходится без тех, кому платят наши враги за негативные посты о нашей стране в интернете.

Еще есть проблема инфантилизации общества. Многие взрослые говорят, что мы таким образом отдыхаем. У меня есть знакомые, которые приходя домой, закрываются на балконе, играют, не обращая внимания на жену и детей. Мы психологи пытаемся привлечь внимание к этой проблеме, но нас мало слышат. Люди сидят в компьютерных играх, а там далеко не всё созидающее, нет темы любви. Люди играют в танчики, рубятся, стреляют. Это тоже своего рода героизация ведь, сами посудите, если в кино идёт одновременно романтическая комедия и боевик, молодежь гораздо охотнее пойдёт на последнее. У людей вызывает интерес фильмы про красавчиков-убийц, особенно если добавить героям психологических проблем.

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— Подобная героизация опасна тем что мотивирует стать подражателем убийцы?

— Повторить и стать подражателем — кишка тонка. Сейчас поколение сервильное. Они ещё и этого стрелка уважают за то, что он сделал то что они не могут. Особенно смелых-то нет, только если в интернете. Вот если бы к каждому пришли и за шкирку взяли, да посадили бы в кутузку хотя бы на 15 суток, ситуация была бы сильно другой. Нет, для того чтобы совершить подобный поступок должны быть отклонения в психике, ведь чаще всего люди идут туда умирать. А ещё посмотреть на реакцию окружающих, как они будут бояться. Есть психотики — те, кто чувствуют, что они вне социума, изгнанники, отличные от других. Бывают люди с травматичными переживаниями — это люди, страдающие острым психозом, жертвы эмоционального, физического, сексуального насилия. Есть психопаты, получающие удовольствие от причинения боли другим людям, с которыми они не чувствуют контакт. Такие могут себя и богом провозгласить. Сейчас у молодых людей нет храма и божьего страха. Сейчас, как я говорила, время, когда боевик важнее романтического фильма. Кстати, если говорить о мотивах героизации, нельзя не сказать о том, что многие молодые люди употребляют наркотики. Как и с алкоголем — кто-то под его действием становится весёлым и танцующим, кто-то агрессивным.

— Как бороться с этими явлениями?

— Так, как это делали наши родители, дедушки и бабушки. Больше совместных занятий родителей и детей. Были понятия честь, совесть, патриотизм. Были фильмы с положительным героем. Сейчас такие фильмы опять появились, но нужно же воспитывать смолоду. Сейчас выросло очень злое поколение, желающее порушить всё, а созидать не умеющее. Ещё хорошо бы не называть имя преступника и не показывать его всё время. Дети видят в этом героизм — да, пусть он плохой, но он своего добился.

— А эффективно блокировать группы и сообщества с героизацией?

— Да, совершенно с этими действиями согласна. Это ведь просто и быстро сейчас делается, создаются боты, которые находят по ключевым словам.