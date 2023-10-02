Психолог рассказала, когда ребенку нужно прививать самостоятельность Психолог Наумова: ребенку нужно начинать прививать самостоятельность в три года

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Ребенку нужно начинать прививать самостоятельность в три года, как только он начинает что-то делать один, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, уже в этом возрасте родителям не стоит спешить помогать и все делать за ребенка, а следует помогать в случае, если действительно необходимо вмешаться. Психолог отметила, что к школе ребенок должен стать достаточно самостоятельным.

К семи годам, к школе, ребенок должен уметь себя обслуживать, делать что-то по хозяйству, убираться в своей комнате, протирать пыль, поливать цветы, выносить мусор. Родителям важно подчеркивать, что они довольны самостоятельностью ребенка и гордятся, что он сам может принимать решения. Также важно давать возможность выбора. Это могут быть легкие решения, например выбор цвета шапки, — сказала Наумова.

Психолог посоветовала родителям впоследствии ставить более трудные задачи, чтобы ребенок учился делать выбор и отвечать за свои поступки.

Ранее психолог Александр Колмановский в подкасте NEWS.ru назвал «криминальным школьным непрофессионализмом» ожидание педагогов, что родители будут делать вместе с детьми заданные на дом уроки. Он объяснил свою позицию тем, что для обучения ребенка необходимо иметь специальные педагогические навыки.