В сентябре начинаются школьные будни. У многих родителей школа ассоциируется с проблемами. Дети не хотят учиться, а родители до ночи делают домашние задания. Как превратить обучение в спокойный процесс? Как объяснить ребёнку зачем ему школа, нужно ли делать с ним уроки и что делать и как выбрать первого учителя? Мы поговорили с психологом Александром Колмановским и он рассказал, нужно ли летом читать литературу, как подготовится к экзаменам, как бороться с буллингом и почему дети плохо учатся.