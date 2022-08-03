Психолог рассказала, как избавиться от мешающих жить привычек Психолог Мильто посоветовала россиянам делать максимум девять дел в день

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Если человек привык думать, что сможет успеть все, то подобный паттерн поведения будет мешать ему жить, психолог Елена Мильто в разговоре с Lenta.ru посоветовала россиянам концентрироваться на действительно важных вещах. Для этого она призвала ежедневно делать одно значимое дело, три средних по важности дел и пять незначительных.

Формула проста: 9=1+3+5. Делай в день максимум девять дел: одно самое большое, три средних и пять мелких (например, кинуть вещи в стиральную машину). Тогда ты успеешь не все, а все, что нужно, — уточнила Мильто.

Помимо этого, еще одной вредной привычкой психолог обозначила стремление быть хорошим для всех. По ее словам, всегда найдется человек, который найдет изъян в характере, поэтому нередко люди забывают о своих собственных желаниях, стремясь создать идеальную картинку в соцсетях и получить социальное одобрение.

Быть хорошим для всех невозможно, всегда найдется недовольный. Учись говорить «нет», — резюмировала Мильто.

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