Психолог раскрыла причины травли детей учителями Психолог Айгильдина: учителя «травят» детей из-за собственных страхов и сомнений

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Многие учителя «травят» детей, запугивая их перед сдачей ЕГЭ словами, что у тех ничего не получится, из-за собственных страхов и сомнений, объяснила семейный психолог Ирина Айгильдина. Она рассказала «Радио 1», что преподаватели часто убеждают школьников не сдавать тот или иной экзамен из-за боязни испортить репутацию перед коллегами, если ребенок не справится.

То, что транслируют детям учителя, это их собственные страхи и сомнения. Возможно, педагог сам в детстве боялся, что не сдаст экзамен, поэтому неосознанно запугивает учеников. Иногда у преподавателей есть опасение, а что о нем подумает руководство, коллеги, друзья. А в самых редких случая, у учителей есть чувство зависти и ревности к свободе, которая есть у учеников, которой не было у них самих, — рассказала специалист.

По словам психолога, детям надо с детства объяснять, что ошибки и неудачи являются частью жизни. Необходимо оказывать ребенку поддержку, даже если у него что-то не получается. Для этого специалист советует родителям осознанно подходить к вопросам воспитания, а перед экзаменами учитывать, нужна ли ребенку помощь, есть ли у него время на отдых и все ли родитель сделал для подготовки.

Дети могут капризничать и отказываться от всего, однако именно родители закладывают детям отношение к экзаменам, нужно понимать, поддерживать его и помогать ему справиться со сложностями, — заключила Айгильдина.

Педагог-психолог Алевтина Пауль ранее объяснила, что ребенок может не хотеть возвращаться в школу после каникул из-за проблем с учителями или сверстниками. Специалист посоветовала поговорить со школьником, расспросить его про одноклассников, учителей, а также про предметы, узнать, что ему нравится, а что не устраивает.