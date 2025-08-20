Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 12:47

Психолог раскрыла, как распознать женскую измену

Психолог Катаева заявила, что об измене может сигнализировать скрытность женщины

Изменения в том, как ведет себя женщина, в том числе скрытность и раздражительность, могут сигнализировать об измене, заявила РИАМО психолог Яна Катаева. По ее словам, неожиданные отлучки куда-либо — тоже тревожный признак.

Два варианта: либо ваша женщина становится более раздраженной, цепляется и придирается к вам, срывается на детей. Либо становится особенно доброй, заботливой, услужливой. Оба варианта происходят из чувства вины. В первом она подсознательно переносит свою вину на вас, замечая ваши недостатки, чувствует себя менее виноватой. Во втором пытается вину загладить, — отметила Катаева.

Среди других тревожных признаков — отсутствие интимной жизни, изменения в графике, а также частные переписки в телефоне. Следует также обратить внимание и на изменения во внешности женщины, подчеркнула психолог.

Ранее психолог Оксана Белоконь заявила, что людям, которые столкнулись с изменой, необходимо преодолеть пять эмоциональных стадий: шок, отрицание, агрессию, торг и депрессию. По ее мнению, если справиться с ситуацией самостоятельно не получилось, нужно обратиться к специалисту.

