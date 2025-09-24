Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 10:34

Психолог раскрыл, может ли пестрая канцелярия отвлекать от учебы

Психолог Кузнецов: яркие канцелярские предметы не вредят успеваемости школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яркие канцелярские предметы не могут навредить успеваемости школьников, заявил «Вечерней Москве» психолог Антон Кузнецов. По его мнению, в обществе принято уделять чрезмерно много внимания форме и внешнему виду.

Нам кажется, если все будут ходить с короткой прической, то непременно кругом будет порядок. Перестанет подросток красить волосы в зеленый цвет, носить сережку в ухе — и сразу поумнеет. Так не работает, к сожалению. С другим ластиком, скучной офисной ручкой школьный хулиган не превратится в пай-мальчика и не перестанет болтать на уроках, — высказался Кузнецов.

По мнению психолога, детям необходимо разрешать выражать свою индивидуальность в рамках разумного. Он также добавил, что действительно отвлекать ребенка от учебы может телефон, а не яркие вещи.

Ранее детский психолог Александра Аныкина заявила, что критика и угрозы за оценки в школе плохо влияют на самооценку ребенка. По словам специалиста, негативная реакция на успеваемость детей в дальнейшем только ухудшит учебу.

учеба
школьники
дети
психологи
