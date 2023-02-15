Психолог перечислила плюсы одиночества Психолог Винокурова объяснила, что одиночество может быть ресурсным состоянием

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Для некоторых людей одиночество является ресурсным состоянием, объяснила психолог Юлия Винокурова. Специалист рассказала «Радио 1», что в современном мире человеку приходится постоянно контактировать с внешним миром, из-за чего возникает желание остаться наедине с собой. В это время важно дать себе отдых от общения, отметила психолог.

Одиночество для кого-то может быть позитивным и ресурсным состоянием, так и негативным, когда человек чувствует себя изгоем, ему не хватает общения и коммуникации. Человек коллективное существо, так природа задумала еще в древние времена, когда он не мог выжить самостоятельно. Сейчас много ресурсов для жизни, раньше их не было и люди были вынуждены жить в группах, — пояснила специалист.

Винокурова рассказала, что некоторые люди предпочитают одиночество, когда испытывают боль. Она посоветовала учиться выстраивать личные границы, это позволит близким оказать необходимую поддержку и не причинить лишних страданий. Психолог порекомендовала составлять инструкции для друзей, знакомых и родственников, тогда они смогут точно знать, когда человеку нужно одиночество.

Специалист отметила, что интровертам труднее находить друзей и возлюбленных. По мнению психолога, людям, которые предпочитают быть одни, стоит вступать в кружки по интересам, чтобы выстраивать коммуникацию с окружающими.

Одиночество влияет на здоровье человека, если его использовать неправильно. Оно может быть ресурсным состоянием, а может угнетающим. Поэтому необходимо понимать себя и анализировать свое состояние, чтобы не в урон себе создавать положительные взаимоотношения, — заключила Винокурова.

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