Психолог раскрыла секреты настоящей женской дружбы Психолог Прокопьева: настоящая женская дружба возможна при честности и доверии между подругами

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Психолог Ирина Прокопьева рассказала о секретах настоящей женской дружбы, передает «Радио 1». По ее словам, она возможна, когда каждая из подруг является взрослым и ответственным человеком. Эксперт добавила, что между ними обязательно должны быть доверие, честность и преданность. Она отметила, что если женщины не видяться долгое время, но все равно помнят друг о друге, это может свидетельствовать о настоящей зрелой дружбе между ними.

Психолог пояснила, что настоящие подруги способны на то, чтобы уступить друг другу. Эксперт уточнила, что поддержать в плохой ситуации могут даже плохие друзья, которые при этом внутренне будут злорадствовать. При этом настоящий друг сможет разделить не только горе, но и счастье, уверена она.

Поддержать в плохой ситуации плохие друзья могут для того, чтобы увидеть, как тебе плохо и порадоваться внутри. Они, вроде, приедут, поддержат, денег дадут, если нужно. Но чаще всего — это для того, чтобы позлорадствовать, убедиться, что тебе плохо. Люди, которые не способны разделить радость, горе полноценно тоже не разделят. Это не про дружбу, — считает Прокопьева.

Эксперт добавила, что дружба на самом деле не зависит от гендера, а понятия женской и мужской дружбы очень условны.

Психолог Сергей Ланг ранее заявил, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна. По его мнению, дружеские отношения между представителями разных полов возможны только на основе сексуального интереса.