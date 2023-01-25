Психолог объяснил, почему дружба между мужчиной и женщиной невозможна Психолог Ланг: мужчина может дружить с женщиной только при сексуальном интересе

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Мужчины могут дружить с женщинами только из-за сексуального интереса, и как только этот интерес пропадает, то и дружбе приходит конец, считает психолог Сергей Ланг. В беседе с «Радио 1» специалист объяснил, что для мужчин дружба может использоваться в качестве предлога перевести отношения с подругой в более интимные отношения. По мнению психолога, из-за этих факторов настоящая дружба между людьми разного пола невозможна.

Если мужчина говорит о дружбе с женщиной, он всегда имеет скрытый сексуальный интерес. Возможно, пытается войти в доверие и использовать дружбу как предлог для перевода общения в другой формат. Но если эта дружба не становится для мужчины дорогой к более близкому отношению, он со временем пропадает из жизни женщины, — рассказал психолог.

При этом мужчины начинают ревновать своих подруг, если те вступают в отношения, уточнил Ланг. По словам специалиста, друг начнет убеждать женщину, что партнер, которого она выбрала, ей не подходит по той или иной причине.

При этом Ланг отметил, что женщины умеют искренне дружить с мужчинами, но это может привести к неприятным последствиям — женщина постепенно разучивается флиртовать и строить отношения.

Поэтому стремиться к дружбе между полами не стоит. Надо всегда понимать, что, если мужчине женщина не интересна для интима, она не заинтересует его и как «друг». Потому что по-настоящему дружить мужчине легче с другим мужчиной. А у женщины мужчина должен быть только для отношений, — заключил специалист.

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