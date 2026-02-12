Психолог ответила, как отличить дружбу от френдзоны

Легкая ревность может указывать на то, что дружеские отношения перерастают в симпатию, заявила NEWS.ru психолог Милана Орехова. По ее словам, зачастую романтические чувства скрываются за настойчивыми попытками поддержать общение без видимых причин.

Главный маркер в отношениях — это не поведение другого человека, а внутреннее состояние. В дружбе нет ожидания «а вдруг это любовь». Во френдзоне оно почти всегда присутствует. Дружеские чувства перерастают в одностороннюю симпатию при соблюдении ряда пунктов. Во-первых, кто-то один чаще инициирует общение и встречи. Кроме того, появляется легкая ревность, которая формально неуместна. При этом одна из сторон старается сохранить контакт даже тогда, когда объективных причин для общения нет. В данном случае фраза «мы просто друзья» звучит как аргумент, а не как факт, — поделилась Орехова.

