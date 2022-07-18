Психолог объяснила, почему слово «подкаблучник» больше не оскорбление Психолог Журавлева объяснила, почему словом «подкаблучник» больше нельзя оскорбить мужчину

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Семейный психолог Татьяна Журавлева заявила NEWS.ru, что у слова «подкаблучник» больше нет негативного окраса и им крайне сложно оскорбить мужчину. Эксперт отметила, что в народе так называют слабых «самцов», подверженных женским манипуляциям, но на самом деле нет ничего плохого в партнерах с такими качествами.

В народе слово «подкаблучник» означает слабого «самца», которым манипулирует женщина. И это имеет негативный окрас в обществе. На самом же деле нет ничего плохого в мужчинах, которые обладают такими качествами. Мужчина-«подкаблучник» более мягкий, отходчивый, бесконфликтный, он разрешает себе проявлять свои слабые стороны, а женщина будет обладать противоположными качествами. Почему так происходит? Мы выбираем партнера, входя в резонанс с ним. Наше бессознательное ищет человека, который помог бы нам раскрыть в нас теневую сторону, то, что мы в себе отрицаем, — подчеркнула Журавлева.

Она объяснила, что «в каждом человеке есть то, в чем он силён и слаб, но есть люди, не позволяющие себе слабость ни в чем. Таких людей будет раздражать слабость в других людях».

Если вы принимаете себя, своего партера, то такие отношения будут гармоничными для вас. Но многие сильные женщины хотят видеть около себя сильного мужчину. Этого не произойдёт, пока вы не примете в себе слабые стороны. Лучше с таким запросом обратиться за помощью к психологу, — подытожила психолог.

Накануне Журавлева рассказала NEWS.ru, что почти все проблемы у пар происходят из-за неправильно выстроенной коммуникации. Эксперт отметила, что людям иногда сложно изъясняться в спокойное время, не говоря уже о конфликтных ситуациях.

Ранее Журавлева в беседе с NEWS.ru предложила женщинам «снизить свои высокие ожидания от материнства, так как они и так лучшие для своих детей». По мнению эксперта, это поможет справиться с послеродовой депрессией.