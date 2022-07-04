Россиянкам предложили «снизить свои высокие ожидания от материнства» Психолог Журавлева заявила, что россиянкам стоит «снизить свои высокие ожидания от материнства»

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Семейный психолог Татьяна Журавлева в беседе с NEWS.ru предложила россиянкам «снизить свои высокие ожидания от материнства, так как они и так лучшие для своих детей». По мнению эксперта, эта поможет избежать или справиться с послеродовой депрессией. Также она посоветовала не бояться и не стыдиться подобных состояний — «случается практически с каждой, но не длится вечно».

Журавлева также призвала «не выключать» отца ребёнка из процесса — «он такой же родитель, как и мама, у вас поровну обязанностей и ответственности по отношению к ребенку. Психолог добавила, что новоиспеченной матери стоит больше проводить времени наедине с супругом: «даже совместный просмотр фильма, когда вы уложили ребёнка или разговор за ужином помогут поддерживать вашу связь и принести положительные эмоции».

Не забывайте о своем окружении, поддерживайте с ними контакт. Часто, с появлением ребенка, мама находится в социальной изоляции и это пагубно влияет на нее. Хотя бы час в день должен быть у женщины на себя. Когда ребенок спит, не надо бежать к тряпке и сковородке, лучше потратьте это время на отдых и на то, что приносит положительные эмоции. <...> Помощь и поддержка близких. Рождение ребёнка — это стресс для всей семьи, все жизнь начинает перестраиваться и эти изменения легче проходить вместе. Просите помощь у бабушек и дедушек, наймите няню для прогулок, если нет такой возможности, то распределите заботы между собой с мужем, — подчеркнула Журавлева.

Психолог отметила, что для преодоления послеродовой депрессии нужно наладить режим, хотя это сложно с маленьким ребенком на руках, «но необходимо». Эксперт добавила, что «маме обязательно нужно отдыхать, высыпаться и хорошо питаться, без этого организм женщины еще больше истощается». Журавлева также посоветовала не забывать про физическую активность — «даже часовая прогулка в день с ребенком принесет пользу». Собеседница подытожила, что гормональные нарушения и острую симптоматику купирует медикаментозная терапия, назначаемая врачом-психиатром.