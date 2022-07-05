Российским парам рассказали, как без скандалов обсуждать отношения Психолог Журавлева посоветовала российским парам не высмеивать друг друга, обсуждая отношения

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Семейный психолог Татьяна Журавлева рассказала NEWS.ru, что почти все проблемы пары происходят из-за неправильно выстроенной коммуникации. Эксперт отметила, что россиянам иногда сложно изъяснить свои мысли в спокойное время, не говоря уже о конфликтных ситуациях. Она также посоветовала не высмеивать доводы друг друга во время обсуждений. Собеседница добавила, что перед серьезным разговором партнерам лучше задать себе вопрос: «Что происходит? Какие чувства я испытываю?».

То, что вы говорите должно быть понятно другому. Чаще всего, то, что нас злит и обижает, партнер не делает это из мотива вызвать именно такую реакцию у вас, но это все же вызывает у нас такие чувства. Если о них не сказать — он не поймет вашу реакцию на его действие. И сделать это лучше всего через «Я-сообщение». Например, не «ты меня раздражаешь, своим опозданием!». А я чувствую раздражение, когда кто-то опаздывает. Тут понятны и ваши чувства, и какое именно поведение вызывает у вас эти чувства. При этом, вы не обвинили своего партнера в том, что это он виноват, что у вас такие чувства, — отметила Журавлева.

Психолог также посоветовала интересоваться своим партнером, а не додумывать за него, не начинать обвинять, обесценивать, высмеивать его ответы и доводы, «иначе, он просто больше вам не откроется, и будет также реагировать на ваши откровения».

Важно не только высказаться и выслушать партнера, но и принять, то, что вам сказали. На этом этапе, очень часто происходит «перетягивание каната на себя»: «это ты устал, да я вот с утра до ночи работаю и еще больше устаю!», «это тебя расстраивают опоздания, а я вообще бешусь, когда меня не слушают». Помните, вы не друг против друга, а вместе против проблемы!, — рассказала Журавлева.

Ранее Журавлева в беседе с NEWS.ru предложила россиянкам «снизить свои высокие ожидания от материнства, так как они и так лучшие для своих детей». По мнению эксперта, это поможет избежать или справиться с послеродовой депрессией. Также она посоветовала не бояться и не стыдиться подобных состояний — «случается практически с каждой, но не длится вечно».