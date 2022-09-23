Россиянам объяснили, как бороться со стрессом Психолог Шахов: чтобы побороть стресс, нужно научиться жить сегодняшним днем

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Существует несколько методик борьбы со стрессом, одна из них — научиться жить сегодняшним днем и не зацикливаться на вопросах о будущем, заявил социальный психолог Александр Шахов. В беседе с РИАМО он также порекомендовал задать себе три вопроса: «Что самое страшное может со мной случиться при данных обстоятельствах?», «Как я могу с этим смириться?» и «Что я могу сделать, чтобы этого избежать?». Ответы на них помогут найти истинную причину страха и перестать испытывать стресс.

Живите сегодняшним днем. Не думайте о прошлом, что было, что потеряли. Не думайте о будущем, что будет, как будете жить. Живите сегодня, даже если вокруг все рушится. День спасения человека — сегодня. И если вы любите думать о завтрашнем дне, лучший способ подготовиться к нему — сегодня. Сегодняшний день — ваша жизнь, — сказал Шахов.

По мнению эксперта, лучшей методикой по борьбе со стрессом является именно смирение, так как за этим стоит душевное облегчение. Если человек сможет принять то, что может произойти, страх перестает влиять на его поведение. Психолог также рекомендует сначала разобраться в ситуации, ведь чем больше информации, тем легче принять решение.

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