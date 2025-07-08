Врач посоветовала, как пережить задержку рейса

Чтобы снизить стресс при задержке рейса, следует нормализовать дыхание и прогуляться по терминалу, рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. По ее словам, которые передает «Радио 1», также можно поговорить с близкими и просмотреть фотографии, чтобы избежать эмоционального истощения.

Займитесь дыхательной гимнастикой. Сделайте десять циклов по схеме: вдох 4 с, задержка 2 с, выдох 6 с. А после настройте себя на то, что задержка рейса — это событие вне вашего контроля, перестаньте бороться с фактом и измените свое отношение к нему, — объяснила медик.

Врач отметила, что прогулка по терминалу снизит тревожность, а эмоциональная поддержка от близких активизирует зону мозга, связанную с безопасностью. Кроме того, просмотр счастливых фотографий поможет справиться со стрессом.

Ранее бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов заявила, что некоторые меры в аэропортах во время закрытия неба вводятся для обеспечения дополнительной безопасности пассажиров. Он также предположил, что вокруг аэропортов впоследствии могут усилить зону ПВО.