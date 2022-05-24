Психолог назвала бесполезные способы заставить ребёнка учиться Психолог Бахтина: не стоит заставлять ребёнка учиться запретами, угрозами и подкупом

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Заставлять ребёнка учиться запретами, угрозами и подкупом не стоит, это может быть даже вредно, сообщила медицинский психолог психоневрологического диспансерного отделения в Королёве Ирина Бахтина. В разговоре с РИАМО она посоветовала развивать у детей самостоятельную мотивацию.

Не стоит прививать интерес к учёбе, действуя через запреты и угрозы. Постоянно что-то запрещая ребенку, наказывая его, родители вводят его в состояние стресса, а нахождение в постоянном стрессе приводит к гормональным и эмоциональным изменениям. В состоянии стресса вырабатываются такие гормоны, как адреналин и кортизол. А их длительное пребывание в организме влияет на способность к запоминанию и вредит обучению, — рассказала Бахтина.

Платить же за выполненную домашнюю работу или хорошие оценки тоже не следует, так как истинной мотивации это не даёт — ребёнок не учится самоконтролю и умению планировать.

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова ранее рассказала, как школьникам справиться с волнением во время экзамена. По её мнению, в этом случае можно посчитать от одного до десяти и обратно, так как это помогает перестроиться. Как отметила психолог, перед экзаменом важно повысить нейродинамику, чтобы ускорить умственную активность.