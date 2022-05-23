Школьникам рассказали, как справиться со стрессом во время экзамена Психолог Наумова рассказала, как справиться со стрессом во время экзамена

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В преддверии ЕГЭ детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru рассказала, как школьникам справиться с волнением во время экзамена. По её мнению, в этом случае можно посчитать от одного до десяти и обратно, так как это помогает перестроиться. Как отметила психолог, перед экзаменом важно повысить нейродинамику, чтобы ускорить умственную активность.

Перед экзаменом очень хорошо бы растереть руки, похлопать себя по плечам и ногам, пройтись по коридору, выпить стакан воды. То есть не сидеть перед экзаменом, а двигаться. Можно поприседать несколько раз, — посоветовала Наумова.

Она добавила, что когда на экзамене нагнетается страх, растёт напряжение и стресс, нужно на минутку отложить выполнение заданий, максимально напрячь все мышцы тела и расслабить их. Это нужно проделать несколько раз. В качестве примера психолог посоветовала сжимать руки под столом, делая самому себе рукопожатия, растереть ноги или нажать на ногу, чтобы повысилась нейродинамика, а также успокоить дыхание и сделать наклоны головы.

Ранее Наумова объяснила выпускникам школ, как повысить концентрацию внимания перед ЕГЭ. По мнению психолога, чтобы сконцентрироваться, нужно следить за своим дыханием, успокоить мысли и настроиться на позитивный лад. Перед таким испытанием как ЕГЭ нужно готовиться морально и интеллектуально, а повысить концентрацию внимания помогут таблицы Шульте.