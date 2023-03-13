Психолог дал советы, как научить ребенка обращаться с деньгами Психолог Сультеев посоветовал давать ребенку наличные деньги с трех лет

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Следует выделять ребенку небольшие суммы в пределах 100 рублей, начиная с трех лет, считает психолог Марсель Сультеев. Он рассказал «Радио 1», что так родители смогут увидеть, на что ребенок готов и хочет тратить выданные средства. В дошкольном возрасте дети должны тратить деньги исключительно при взрослых.

Давать деньги лучше начинать с трех лет и отслеживать, чтобы он при вас тратил их. Сумма не должна превышать двухзначных цифр, т.е. до 100 рублей. Так родитель увидит, на какие товары ребенок тратит свои средства, — пояснил специалист.

По словам Сультеева, с возрастом следует обговорить с ребенком, какая сумма будет ему выделяться на личные расходы. Выдавая деньги, родители должны заранее предупредить, что эту сумму следует потратить не только на то, что хочется, но и на необходимые потребности, например, школьные обеды. Психолог объяснил, что так ребенок поймет, что ему не запрещают что-то покупать, а учат рациональным тратам.

Эксперт по личным финансам Ольга Чурилова пояснила, что карманные деньги являются удобным инструментом для обучения финансовой грамотности. С восьми лет можно дать ребенку возможность поиграть во «взрослую жизнь», выдавая ему деньги на личные расходы ежедневно, на потребности и желания. Экономист призвала обсуждать с ребенком, на что он потратил деньги, но не упрекать. Также стоит отказаться от практики награждать материально за хорошие оценки, чтобы не нарушить мотивацию к учебе.

По словам эксперта, ребенка можно учить копить. Например, на большую покупку родитель дает большую часть, а остальную школьник должен откладывать самостоятельно из карманных денег.

Так он учится не только планировать, но и копить. Чем младше ребенок, тем больше нужно проговаривать, сколько уже накопили, — пояснила Чурилова.

Психолог Наталья Наумова ранее предупредила, что частое посещение различных кружков и секций в дошкольном возрасте развивает ребенка интеллектуально и физически, но может привести к проблемам со здоровьем. Для дошкольников есть четкие нормативы во избежание переутомления из-за большого количества дополнительных занятий.