16 января 2026 в 16:24

Психолог дала советы, как быстро и эффективно снизить тревожность

Психолог Быстрова: дыхательные практики помогут быстро снизить тревожность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дыхательные практики и физическая активность помогут быстро снизить тревожность, заявила «ФедералПресс» психолог Анастасия Быстрова. При эмоциональном напряжении она посоветовала фокусироваться на окружающей среде, в том числе на звуках. Например, можно назвать вслух несколько предметов перед глазами или посчитать пуговицы на одежде.

Хороший способ успокоиться — это глубокое дыхание. Сделайте медленный вдох на четыре секунды, задержите дыхание на две секунды, затем медленно выдохните на шесть секунд. Это помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса, уменьшить тревогу и восстановить ясность мысли, — отметила Быстрова.

Она также порекомендовала техники заземления. При тревожности можно акцентировать внимание на своих ощущениях, в том числе попытаться почувствовать опору под ногами или сжать и разжать руки. Это отвлекает от плохих мыслей и возвращает чувство контроля. Короткая прогулка или растяжка тоже помогут прийти в себя, заключила специалист.

Ранее психолог Наталья Ражина заявила, что квантовый скачок личности — это важный момент взросления, при котором происходят изменения мышления. Как правило, незадолго до него у человека обостряется чувствительность и появляется ощущение неудовлетворенности жизнью. Ему хочется тишины и уединения.

