22 октября 2025 в 11:22

Психиатр раскрыл, как избавиться от заикания в зрелом возрасте

Психиатр Вилков: техники саморегуляции могут помочь избавиться от заикания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Техники саморегуляции и упражнения для развития речи могут помочь взрослому человеку избавиться от заикания, заявил «Вечерней Москве» психиатр Алексей Вилков. При такой проблеме он посоветовал заниматься с логопедом и психотерапевтом.

Необходимо провести над собой колоссальную работу, учиться контролировать процесс заикания, осваивать техники саморегуляции и иметь хорошую силу воли и терпение. Нужно читать специализированную литературу и выполнять упражнения для улучшения речи, — порекомендовал Вилков.

Он отметил, что в зрелом возрасте избавиться от заикания гораздо сложнее, чем в детстве. Дело в том, что нейронные связи, отвечающие за эту привычку, уже «внедрились в работу мозга». Тем не менее при высоком уровне мотивации шансы есть, подытожил врач.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что люди, увлекающиеся экстримом, зачастую имеют сниженную чувствительность к дофамину. По его словам, это заставляет их постоянно искать острые ощущения и доказывать себе свою состоятельность.

психиатры
расстройства
психика
общество
