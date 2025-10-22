Психиатр раскрыл, как избавиться от заикания в зрелом возрасте Психиатр Вилков: техники саморегуляции могут помочь избавиться от заикания

Техники саморегуляции и упражнения для развития речи могут помочь взрослому человеку избавиться от заикания, заявил «Вечерней Москве» психиатр Алексей Вилков. При такой проблеме он посоветовал заниматься с логопедом и психотерапевтом.

Необходимо провести над собой колоссальную работу, учиться контролировать процесс заикания, осваивать техники саморегуляции и иметь хорошую силу воли и терпение. Нужно читать специализированную литературу и выполнять упражнения для улучшения речи, — порекомендовал Вилков.

Он отметил, что в зрелом возрасте избавиться от заикания гораздо сложнее, чем в детстве. Дело в том, что нейронные связи, отвечающие за эту привычку, уже «внедрились в работу мозга». Тем не менее при высоком уровне мотивации шансы есть, подытожил врач.

