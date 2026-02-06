Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 15:03

Психиатр объяснила синдром мужской раздражительности

Психиатр Генварская: синдром мужской раздражительности связан с тестостероном

Синдром мужской раздражительности связан с недостаточной выработкой тестостерона или нарушением его усвоения организмом, заявила «Москве 24» психиатр Диана Генварская. По ее словам, это состояние может обостряться в периоды недостатка солнечного света из-за дефицита витамина D.

Мужчины с этим синдромом склонны к беспричинным спорам, настаиванию на своем и обидчивости. Одним из первых сопутствующих проявлений часто становится нарушение сна. Помимо раздражительности, у мужчин проявляются эмоциональная чувствительность и неустойчивость, а также вспыльчивость, — предупредила Генварская.

Она добавила, что к вечеру эти симптомы, как правило, обостряются на фоне дневной усталости и нервного истощения. Плохой сон также усугубляет проблему, приводя к повышенной раздражительности. В качестве нездоровой компенсации нехватки сил мужчины часто прибегают к алкоголю или перееданию, отметила врач.

Ранее психиатр Руслан Исаев заявил, что хроническая отечность с утра может указывать на наличие алкоголизма. При этом он отметил, что диагноз ставится не по внешнему виду, а по совокупности критериев.

