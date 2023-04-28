Психиатр объяснил, почему у серийных убийц появляются армии поклонниц Психиатр Шуров объяснил любовь женщин к преступникам влечением к доминирующим мужчинам

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Суд над самым известным советским серийным убийцей Андреем Романовичем Чикатило

Женщины, которые влюбляются в осужденных серийных убийц, хотят получить часть их славы и нуждаются в жестком доминировании со стороны мужчины, рассказал NEWS.ru один из самых опытных и известных психиатров-наркологов России Василий Шуров. Врач уточнил, что поклонницы преступников могут быть психологически травмированы.

Женщинам хочется, чтобы частично слава, даже такая, перешла на них, плюс потребность в жестком, доминирующем, а человек, который убил огромное количество людей, ассоциируется с альфой. Не исключено, что эти женщины тоже травматики, с очень жестким и властным отцом. Там много факторов, — сказал Шуров.

Психиатр также рассказал, чем серийный убийца отличается от маньяка и из-за чего человек убивает. Подробнее — в подкасте NEWS.ru.

16 марта ЛДПР выразила готовность вынести на референдум вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Замглавы фракции Алексей Диденко рассказал, что считает лишение жизни осужденных эффективной мерой наказания. При этом в Госдуме не все согласны с тем, что высшую меру нужно снова приводить в исполнение, а эксперты и ученые сомневаются, что под страхом казни совершается меньше тяжких преступлений.