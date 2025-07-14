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14 июля 2025 в 08:59

Проверяем картофель на крахмал, чтобы не испортить деруны: рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные деруны — одно из тех блюд, которое есть почти в каждой кухне мира. В Ирландии их называют боксти, в Беларуси — драники, а на Украине — деруны.

Простые, недорогие по ингредиентам и всегда аппетитные, они хороши на завтрак, обед и ужин. Особенно вкусны деруны со сметанным соусом — румяные снаружи, нежные и сочные внутри.

Чтобы они получились идеальными, есть несколько тонкостей. Сегодня делюсь пошаговым рецептом и секретами, которые помогут вам приготовить лучшие деруны дома. Попробуйте и обязательно поделитесь этим рецептом с друзьями.

Ингредиенты

Для дерунов

  • Картофель — 6–7 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Свежая зелень — 0,5 пучка
  • Растительное масло — для жарки

Для соуса

  • Сметана — 200 г
  • Зелень — 0,5 пучка
  • Чеснок — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

  1. Лук натрите на мелкой терке до состояния пюре.
  2. Картофель проверяйте на крахмалистость: потрите две половинки друг о друга. Если «склеятся», все в порядке. Если нет, добавьте немного картофельного крахмала в тесто.
  3. Чистите картофель по 1–2 клубня за раз, сразу натирая на мелкой терке и смешивая с луком.
  4. Добавьте яйцо, соль, перец и половину зелени. Перемешайте.
  5. Если тесто слишком жидкое, немного отожмите сок. Муку не добавляйте, чтобы деруны остались нежными.
  6. Разогрейте масло слоем 2–3 мм. Жарьте деруны по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  7. Готовые деруны переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Соус

Смешайте сметану, зелень, чеснок, соль и перец по вкусу.

Подавайте деруны горячими со сметанным соусом. Это блюдо не надоедает и каждый раз получается по‑особенному вкусным.

Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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