Проверяем картофель на крахмал, чтобы не испортить деруны: рецепт

Картофельные деруны — одно из тех блюд, которое есть почти в каждой кухне мира. В Ирландии их называют боксти, в Беларуси — драники, а на Украине — деруны.
Простые, недорогие по ингредиентам и всегда аппетитные, они хороши на завтрак, обед и ужин. Особенно вкусны деруны со сметанным соусом — румяные снаружи, нежные и сочные внутри.
Чтобы они получились идеальными, есть несколько тонкостей. Сегодня делюсь пошаговым рецептом и секретами, которые помогут вам приготовить лучшие деруны дома. Попробуйте и обязательно поделитесь этим рецептом с друзьями.
Ингредиенты
Для дерунов
- Картофель — 6–7 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Свежая зелень — 0,5 пучка
- Растительное масло — для жарки
Для соуса
- Сметана — 200 г
- Зелень — 0,5 пучка
- Чеснок — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить:
- Лук натрите на мелкой терке до состояния пюре.
- Картофель проверяйте на крахмалистость: потрите две половинки друг о друга. Если «склеятся», все в порядке. Если нет, добавьте немного картофельного крахмала в тесто.
- Чистите картофель по 1–2 клубня за раз, сразу натирая на мелкой терке и смешивая с луком.
- Добавьте яйцо, соль, перец и половину зелени. Перемешайте.
- Если тесто слишком жидкое, немного отожмите сок. Муку не добавляйте, чтобы деруны остались нежными.
- Разогрейте масло слоем 2–3 мм. Жарьте деруны по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Готовые деруны переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Соус
Смешайте сметану, зелень, чеснок, соль и перец по вкусу.
Подавайте деруны горячими со сметанным соусом. Это блюдо не надоедает и каждый раз получается по‑особенному вкусным.
Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием.
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