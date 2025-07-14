Проверяем картофель на крахмал, чтобы не испортить деруны: рецепт

Картофельные деруны — одно из тех блюд, которое есть почти в каждой кухне мира. В Ирландии их называют боксти, в Беларуси — драники, а на Украине — деруны.

Простые, недорогие по ингредиентам и всегда аппетитные, они хороши на завтрак, обед и ужин. Особенно вкусны деруны со сметанным соусом — румяные снаружи, нежные и сочные внутри.

Чтобы они получились идеальными, есть несколько тонкостей. Сегодня делюсь пошаговым рецептом и секретами, которые помогут вам приготовить лучшие деруны дома. Попробуйте и обязательно поделитесь этим рецептом с друзьями.

Ингредиенты

Для дерунов

Картофель — 6–7 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Свежая зелень — 0,5 пучка

Растительное масло — для жарки

Для соуса

Сметана — 200 г

Зелень — 0,5 пучка

Чеснок — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

Лук натрите на мелкой терке до состояния пюре. Картофель проверяйте на крахмалистость: потрите две половинки друг о друга. Если «склеятся», все в порядке. Если нет, добавьте немного картофельного крахмала в тесто. Чистите картофель по 1–2 клубня за раз, сразу натирая на мелкой терке и смешивая с луком. Добавьте яйцо, соль, перец и половину зелени. Перемешайте. Если тесто слишком жидкое, немного отожмите сок. Муку не добавляйте, чтобы деруны остались нежными. Разогрейте масло слоем 2–3 мм. Жарьте деруны по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые деруны переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Соус

Смешайте сметану, зелень, чеснок, соль и перец по вкусу.

Подавайте деруны горячими со сметанным соусом. Это блюдо не надоедает и каждый раз получается по‑особенному вкусным.

Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием.

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