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16 июля 2025 в 12:00

Эксперт ответил, сможет ли Россия перехватить Tomahawk

Военэксперт Сивков: Россия может отразить атаку ракетами Tomahawk

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: Monica McCoy/U.S. Navy/Global Look Press

Россия способна дать отпор крылатым ракетам Tomahawk, если их передадут Украине, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. По его словам, эти ракеты схожи со Storm Shadow и SCALP, но обладают большей дальностью — до 1500 км, передает ТАСС.

Ракеты Tomahawk, в принципе, Россия уничтожить может, — сказал Сивков.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что президент США Дональд Трамп вряд ли передаст или продаст Украине ракеты Tomahawk. По его словам, такое решение Вашингтона может привести к скандалу с Москвой.

Замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в свою очередь уверен, что ВСУ столкнутся с большими трудностями в случае получения от США военной помощи в виде Tomahawk. По его словам, основная проблема — отсутствие подходящих носителей.

До этого Трамп заявил, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения. При этом глава Белого дома заверил, что Вашингтон не планирует передавать Киеву дальнобойное оружие.

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Россия
Украина
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